Ташкентский метрополитен выведут из состава «Узбекских железных дорог»

CentralAsia (UZ) - 16 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании работы ташкентского метрополитена, сообщил Минюст РУз.

Документ выводит УП «Тошкент метрополитени» из структуры «Узбекистон темир йуллари» — теперь он будет государственным унитарным предприятием (ГУП) при Министерстве транспорта. Назначать его главу будет министр транспорта.

До 1 января 2024 года ГУП освобождается от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов) при ввозе товаров, не производимых в Узбекистане в соответствии со списком.

Кроме того, постановлением предусмотрена серия мер по улучшению деятельности ташкентского метро.

К 1 апреля 2022 года поручено обеспечить все наземные станции бесплатным Wi-Fi, а подземные станции — мобильной связью от всех операторов (об этом впервые объявили в конце августа).

К 1 июля 2022 года на 7 станциях метро («Беруни», «Чорсу», «Пахтакор», «Олмазор», «Чиланзар», «Туркистан», «Куйлик бозори») создадут транспортно-пересадочные узлы.

До 1 октября 2022 года для въезжающих в Ташкент автомобилей построят перехватывающие парковки около 6 станций («Туркистан», «Юнусабад», «Чиланзар», а также «Бекат-3», «Бекат-4» и «Бекат-5» Кольцевой линии).

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев подписал закон «О транспорте», а также документ о закупке для метро новых вагонов.