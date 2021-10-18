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На видео попал момент эвакуации после стрельбы в школе Пермского края
Предыстория: 12-летний ученик открыл стрельбу в школе под Пермью, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Момент эвакуации после стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края попал на видео. Ролик в понедельник, 18 октября, опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах около десятка учеников идут со стороны школы. Слышно, как некоторые из них смеются. Настроение у школьника, снявшего ролик, также приподнятое. Он радуется, что занятия завершились раньше времени. После того, как шестиклассник дважды выстрелил из карабина, педагоги вывели учащихся сначала в спортивный зал, а затем через запасной выход на улицу.

Администрация Сарсинской средней общеобразовательной школы (Пермский край) отменила занятия после инцидента со стрельбой, которую устроил ученик, сообщается на странице образовательного учреждения в соцсести «ВКонтакте».

«Уважаемые родители! Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром в понедельник ученик 6-го класса выстрелил в стену и в потолок в школе. Подростка обезвредил директор школы.

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.

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