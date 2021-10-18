В России снят запрет на въезд семьям проживающих в стране иностранцев

CentralAsia (CA) - Россия отменила запрет на въезд членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства с видом на жительство в стране. Об этом сообщила пресс-служба Консульского департамента МИД России.

Нововведение распространяется на супругов, родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, усыновителей, усыновленных, опекунов и попечителей таких лиц, проживающих в России. Для въезда на территорию России они должны предъявить копию документа, подтверждающего степень родства (например, свидетельство о браке, рождении) или установление опеки либо попечительства.

«В случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках приглашающее лицо, которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в РФ, должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику», — указали в министерстве.

В МИДе отметили, что работа над отменой запрета была вызвана многочисленными обращениями постоянно проживающих в РФ иностранцев и их близких родственников. До принятия новых правил въезжать в Россию могли только члены семей российских граждан.

Послабление коверных ограничений произошло на фоне рекордного роста заболеваемости COVID-19 в России.