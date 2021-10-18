В России пятый день подряд выявили рекордное число заразившихся COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 34 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 821 (8,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 027 012 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 201,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 551 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 674 690 человек.