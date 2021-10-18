Туркменские активисты на конференции ОБСЕ подняли вопрос политзаключенных

CentralAsia (TM) - Представители туркменского гражданского общества 14-15 октября выступили в Варшаве на конференции, посвященной 30-летию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом сообщает turkmen.news.

Вопрос судеб политзаключенных на конференции подняла Чемен Оре, представляющая группу «Туркмения, объединяемся!». Она рассказала о Мансуре Мингелове, Пыгамберды Аллабердыеве, а также о Нургельды Халыкове, Хурсанай Исматуллаевой и Омрузаке Умаркулиеве.

«Мингелов в настоящее время находится в тюрьме в критическом состоянии, — заявила активистка. – Его осудили по ложным обвинениям, связанным с наркотиками, — это обычный трюк, используемый властями».

Чемен Оре добавила, что из-за отсутствия должного лечения и нехватки медикаментов в тюрьме Мингелову грозит ампутация ноги.

На мероприятии был поднят и вопрос о политических заключенных.

Власти Туркменистана, как правило, не реагируют на критику, звучащую на такого рода мероприятиях.