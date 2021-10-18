В Узбекистан доставили более 500 тысяч доз вакцины Pfizer

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 18 октября, прибыла вторая партия вакцины Pfizer/BioNTech в количестве 526,5 тысяч доз. Первая партия в количестве более 1,2 млн доз была доставлена в середине сентября текущего года.

По данным Минздрава РУз, общий объем импорта Pfizer / BioNTech в Узбекистан достиг 1 726 500 доз.

Таким образом, количество вакцин от коронавируса, доставленных в страну с начала вакцинации, составляет 29 214 488 доз.

В стране разрешена вакцинация детям старше 12 лет вакцинация препаратом Pfizer / BioNTech.

По состоянию на 14 октября в Узбекистане 151 124 ребенка в возрасте от 12 до 18 лет были добровольно вакцинированы препаратом Pfizer.