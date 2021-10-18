Миссия наблюдателей от ШОС начала работу по мониторингу выборов президента в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - 16 октября передовая группа Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приглашению МИД Узбекистана начала работу по наблюдению за выборами главы государства, намеченных на 24 октября, сообщает ИА «Дунё».

Миссию возглавляет заместитель Генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов.

В составе Миссии аккредитовано 26 наблюдателей. Это высокопоставленные представители законодательных, избирательных органов и дипломаты государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Представители Миссии будут наблюдать за избирательным процессом в Ташкенте и других регионах страны. Для получения более полного представления о ходе президентских выборов члены миссии в Пекине посетят в день выборов Посольство Узбекистана в КНР, где также будет проводиться голосование.

До конца выборного периода члены Миссии будут сосредоточены на изучении готовности избирательных участков, наблюдении за ходом голосования, организации процесса на избирательных участках, подсчёте голосов, а также на опросах избирателей, представителей кандидатов и других наблюдателей.

Миссия наблюдателей осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением от 15 мая 2006 года о Миссии наблюдателей от ШОС на президентских и/или парламентских выборах, а также референдумах.