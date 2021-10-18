В Туркменистане приступят к строительству первого сухогруза

CentralAsia (TM) - Сухогруз грузоподъемностью 5300–8100 тонн построят на судостроительном и ремонтном заводе «Балкан» в Туркменистана. О планах строительства доложил на сегодняшнем заседании правительства Туркменистана гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев, сообщает Госинформагентство.

По его словам, строительство первого судна в Туркменистане осуществит индивидуальное предприятие «Хазар логистик», занимающееся международными грузовыми перевозками.

Он также отметил, что это создаст новые рабочие места, а также даст возможность отечественным специалистам изучить опыт зарубежных производителей в этой области.

Заслушав отчёт, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что это принципиально новое для нашей страны производство стало основой для развития отечественного кораблестроения.

Глава государства поручил проанализировать и провести необходимую работу по эффективному задействованию возможностей завода, тщательному изучению и практическому применению лучшего мирового опыта, а также приложить все усилия для реализации намеченных планов.

Новый морской порт, а также судостроительный завод «Балкан» в городе Туркменбаши был введен в строй в мае 2018 года. Как сообщалось тогда, мощности завода позволяют строить 4-6 судов и обрабатывать 10 тысяч тонн стали в год.