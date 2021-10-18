Старейшую в мире карту звезд покажут в Британском музее

CentralAsia (CA) - Древний объект «Небесный диск из Небры», считающийся старейшей в мире картой звезд, будет выставлен в Британском музее, передает The Times UK.

Бронзовый диск диаметром 30 см, покрытый патиной цвета аквамарина, со вставками из золота, изображающими Солнце, Луну и 32 звезды, в том числе скопление Плеяды, был обнаружен в Германии в 1999 году и считается одной из самых важных находок и археологической сенсацией XX века.

По данным ЮНЕСКО, которая включает артефакт в свой глобальный список документального наследия человечества, диск дает уникальный взгляд на ранние знания человечества о небесах.

Небесный диск из Небры принадлежит Государственному музею предыстории Галле в Германии, но сейчас передан в аренду Британскому музею, артефакт впервые за 15 лет был вывезен за границу.

В Британском музее заявили, что он будет показан в рамках выставки, посвященной Стоунхенджу, которая откроется в феврале.

С художественной и археологической точек зрения «Небесный диск из Небры» - уникум. По косвенным признакам его принято относить к унетицкой культуре Центральной Европы.