Туркменистан и Иран частично открыли все четыре КПП

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана и Ирана открыли все четыре пограничных перехода, а именно КПП Сарахс, Лотфабад, Баджгиран в провинции Хорасан-Резави и Инче-Борун в провинции Голестан. Все они функционируют с определёнными ограничениями. Заявление сделано 17 октября руководителем Организации по обслуживанию и транспортировке дорог ИРИ Джавадом Хедаяти в интервью ИА ISNA.

По словам чиновника, последний открытый пункт пропуска Баджгиран на данный момент служит лишь для проезда представителей дипломатического корпуса. Остальные три используются для транспортировки грузов. При этом все товары, экспортируемые из Ирана в Туркменистан, доставляются до пунктов назначения на туркменских грузовиках.

Госслужащий подчеркнул, что частичное открытие всех погранпереходов позволит странам решить накопившиеся торговые вопросы, а также восстановить сотрудничество в соответствующем направлении.

Ранее сообщалось, что 14 октября был открыт КПП Инче-Борун. Благодаря началу работы данного пункта пропуска властям удалось снять нагрузку в рамках транзитной и сухопутной торговли с погранпереходов Сарахс и Лотфабад.