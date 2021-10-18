экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия вывезет очередную группу соотечественников рейсом из Туркменабата в Москву  

CentralAsia (TM) -  На 22 октября запланирован очередной вывозной рейс авиакомпании «Сибирь» из Туркменабата в Москву. Соответствующее объявление размещено на Telegram-канале Консульского отдела посольства России в Туркменистане.

Это будет 24-й вывозной рейс с начала пандемии. Последний вывозной рейс из Туркменистана в Россию был организован 15 октября. Вывозной рейс для своих граждан был организован Посольством России. На борту присутствовало 177 пассажиров.

Также граждане России и иностранные граждане, имеющие основания для въезда в РФ, могут воспользоваться рейсом Туркменбаши-Стамбул. Авиакомпания Turkish Airlines запланировала рейс на 24 октября, сообщает источник.

Регулярное авиасообщение с Россией было приостановлено в марте 2020 года в связи с глобальной пандемией.

print
  • Миссия наблюдателей от ШОС начала работу по мониторингу выборов президента в Узбекистане
  • В России после гибели футболиста объявлен в розыск мигрант из Узбекистана
  • Россия вывезет очередную группу соотечественников рейсом из Туркменабата в Москву  


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com