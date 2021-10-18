Россия вывезет очередную группу соотечественников рейсом из Туркменабата в Москву

CentralAsia (TM) - На 22 октября запланирован очередной вывозной рейс авиакомпании «Сибирь» из Туркменабата в Москву. Соответствующее объявление размещено на Telegram-канале Консульского отдела посольства России в Туркменистане.

Это будет 24-й вывозной рейс с начала пандемии. Последний вывозной рейс из Туркменистана в Россию был организован 15 октября. Вывозной рейс для своих граждан был организован Посольством России. На борту присутствовало 177 пассажиров.

Также граждане России и иностранные граждане, имеющие основания для въезда в РФ, могут воспользоваться рейсом Туркменбаши-Стамбул. Авиакомпания Turkish Airlines запланировала рейс на 24 октября, сообщает источник.

Регулярное авиасообщение с Россией было приостановлено в марте 2020 года в связи с глобальной пандемией.