ООН доставила за 3 дня в Узбекистан свыше 100 тонн гуманитарного груза для Афганистана

CentralAsia (UZ) - ООН доставила в аэропорт Термеза свыше 100 тонн гуманитарных грузов для Афганистана, сообщает 18 октября центральноазиатское представительство Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

Самолеты с экстренным гуманитарным грузом прибыли в Термез 15, 16 и 17 октября. Они доставили предметы первой необходимости и зимнего обихода для жителей Афганистана. До отправки к месту назначения груз будет храниться в терминале «Термез Карго Центр».

«Мы хотели бы поблагодарить правительство Узбекистана за сотрудничество в оказании гуманитарной помощи Афганистану. Мы считаем, что этот новый маршрут доставки помощи будет способствовать глобальным усилиям по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане и оказанию помощи миллионам пострадавших людей», — сказал заместитель представителя УВКБ ООН по Центральной Азии Думитру Липкану.

Терминал «Термез Карго Центр» расположен менее чем в двух километрах от границы Узбекистана и Афганистана. Благодаря своей дислокации, размеру и пропускной способности, а также предоставляемым услугам, он рассматривается в качестве важного центра для оказания помощи афганскому народу, где более 3,5 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами. При этом более полумиллиона из них — с начала этого года.