Граждан Узбекистана, привитых узбекско-китайской вакциной, не пустят на малый хадж  

CentralAsia (UZ) - Верующие, привитые узбекско-китайской вакциной от COVID-19, не смогут въехать в Саудовскую Аравию для совершения хаджа или умры.

В Telegram-канале о вакцине на вопрос одного из пользователей сообщили, что узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC2001 еще не прошла регистрацию во Всемирной организации здравоохранения и поэтому не признана в Саудовской Аравии.

Как сообщают местные СМИ, власти Узбекистана ведут переговоры с властями Саудовской Аравии по признанию сертификатов узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001.

Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что необходимые документы для регистрации узбекско-китайской вакцины поданы в ВОЗ.

«Если эта организация признает ее, вопрос, естественно, будет решен», – отметил он.

Кроме того, Комитет по делам религий при кабинете министров в сотрудничестве с Министерством иностранных дел в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами Саудовской Аравии о признании свидетельств о вакцинации страны.

«На данный момент, если Саудовская Аравия не признает узбекско-китайскую вакцину, не исключено, что можно будет получить одну дозу любой вакцины, признанной ВОЗ. Мы об этом сообщим дополнительно», – подчеркнул Нурмат Атабеков.

Ранее стало известно, что узбекистанцы смогут отправиться в малый хадж с одним условием – им необходимо привиться вакциной, которую одобрили власти Саудовской Аравии. Это Pfizer/BioNTech (США/Германия), AstraZeneca (Великобритания), Moderna (США) и Johnson & Johnson (США).