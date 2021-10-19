Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан примут участие в переговорах по Афганистану в Тегеране

- Узбекистан, жизнь в Центральной Азии
- 9:31, 19 октября 2021
- Просмотров: 1452 English
CentralAsia (UZ) - В Тегеране 27 октября министры иностранных дел государств — соседей Афганистана обсудят вопросы содействия по формированию инклюзивного правительства Афганистана. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции, сообщает сайт иранского внешнеполитического ведомства.
Согласно информации, встреча состоится в очном формате и продлится один день.
По словам Хатибзаде, в повестке дня встречи — продолжение диалога, который на первом этапе прошел в формате онлайн.
Сообщается, что главы МИД Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сконцентрируют свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех национальных групп.