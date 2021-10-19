Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от коронавируса

CentralAsia (CA) - Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломата в Facebook 18 октября.

Пауэлл занимал ряд высоких должностей в администрациях президентов-республиканцев. Он работал в качестве советника по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана в 1987-1989 годах и возглавлял Объединенный комитет начальников штабов в 1989-1993 годах (лицо, занимающее эту должность, считается самым высокопоставленным военным офицером вооруженных сил США). В 1991 году был награжден Золотой медалью Конгресса США.

Пауэлл также был государственным секретарем США в первый президентский срок Джорджа Буша-младшего, с 2001 по 2005 годы. Он стал первым чернокожим американцем на этом посту и стал знаменит прежде всего благодаря активной поддержке американского вторжения в Ирак в 2003 году. Так, в феврале 2003 года Пауэлл с трибуны ООН заявлял, что США располагают твердыми доказательствами наличия в Ираке оружия массового уничтожения. Позже эти обвинения, ставшие предлогом для начала операции американских вооруженных сил и свержения президента Ирака Саддама Хусейна, подтверждены не были.

Позже Пауэлл отказался от своих партийных предпочтений и на президентских выборах в 2008 году и 2012 году поддержал кандидатуру демократа Барака Обамы, а на выборах 2016 года поддержал Хиллари Клинтон.