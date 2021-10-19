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В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты

CentralAsia (CA) -  КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщает издание «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Агентство Reuters со ссылкой на комитет указывает, что первую ракету запустили примерно в 10:17 по местному времени. Запуск совершили в окрестностях южнокорейского города Синпхо. Оттуда же произвели запуск и других ракет, добавили в комитете.

«Наши военные внимательно следят за ситуацией и поддерживают боевую готовность в тесном сотрудничестве с США, чтобы подготовиться к другим возможным пускам», — сказали в комитете.

Запуск ракеты подтвердили и в министерстве обороны Японии. Премьер-министр страны Фумио Кисида сказал, что КНДР совершила два выстрела баллистическими ракетами.

«Мне очень жаль, что Северная Корея совершила серию запусков ракет, начиная с прошлого месяца», — сказал Кисида.

Предыдущий запуск ракеты произошел в конце сентября. Тогда снаряд тоже упал в Японском море. В КНДР тогда сказали, что провели испытание гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Ее разработала северокорейская Академия военных наук.

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