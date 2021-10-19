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В Санкт-Петербурге непривитых работников предлагают перевести на удаленку

CentralAsia (CA) -  В Петербурге работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября, сообщает РИА Новости.

«Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым.

Остальным предприятиям и организациям необходимо организовать работу таким же образом. Следовательно, после трехдневной удаленки сотрудники отправятся на долгие выходные с 4 по 7 ноября.

Кроме того, с 15 ноября в Санкт-Петербурге для посещения бассейнов, кино и театров, музеев и выставок будет необходим QR-код. С 1 декабря это предписание будет действовать в ресторанах и магазинах (за исключением продовольственных и аптек). С 1 ноября сотрудники старше 60 лет без QR-кода также переводятся на удаленную работу.

Как ранее отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, эпидемическая ситуация в городе контролируемая, но непростая: к концу прошлой недели суточное число заболевших коронавирусом превысило три тысячи, растет число госпитализаций. По его словам, все медучреждения обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты; наращивается коечный фонд.

В городе усилили контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах.

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