Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса

CentralAsia (CA) - Диетолог Ольга Чунтова рассказала РИА Новости, почему исключение мяса из рациона может привести к проблемам со здоровьем.

Она отметила, что при отказе от животного белка в организм перестают попадать важные элементы: например, витамины D, В12, из-за чего возрастает риск развития инсульта, а также Омега-3 жирные кислоты, креатин, холестерин, йод, фосфор и кальций.

«Все это приводит к гормональному нарушению. Страдают волосы, ногти, кости, репродуктивная функция. Исключая животный белок, возрастает и риск развития анемии. При исключении из рациона продуктов животного происхождения растительный белок не в состоянии заменить животный ни по составу аминокислот, ни по усвояемости», — сообщила собеседник агентства.

Специалист добавила, что отказавшимся от мяса людям не следует пить слишком много кофе и чая. Оба напитка могут препятствовать всасыванию железа. Для нормализации этого процесса необходимо потреблять продукты, содержащие аскорбиновую кислоту. Также в рацион желательно включить водоросли, семена чиа, грецкий орех, яйца, семя льна — эти продукты быстро восполнят дефицит полиненасыщенных жирных кислот.

Цинк можно получить из ореховых и бобовых, аминокислоты — из молочных продуктов. Мак, семена кунжута, миндаль, молодая крапива и шиповник помогут повысить содержание кальция.