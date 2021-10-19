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В Душанбе начался отопительный сезон

CentralAsia (TJ) -  В городе Душанбе сегодня, 18 октября официально начался отопительный сезон. Теплом жителей столицы обеспечивают Душанбинские ТЭЦ 1 и 2, передает «Авеста».

Душанбинская ТЭЦ-2 работает на угле и в этом сезоне на складах ТЭЦ запасено около 820 тыс. тонн угля и ввоз угля продолжается транспортировала в свои склады около 820 тысяч тонн угля.

Что касается столичной ТЭЦ-1, то объект работает на газе, импортируемом из соседнего Узбекистана.

Согласно плану, Душанбинская ТЭЦ будет вырабатывать 460 МВт электроэнергии и 515 Гкал тепла в сутки.

В текущий отопительный сезон теплом в Душанбе будут обеспечены 2 тыс. 762 зданий, что на 200 объектов больше, чем в прошлом году.

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