В Душанбе начался отопительный сезон

- Таджикистан, общество
- 10:30, 19 октября 2021
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CentralAsia (TJ) - В городе Душанбе сегодня, 18 октября официально начался отопительный сезон. Теплом жителей столицы обеспечивают Душанбинские ТЭЦ 1 и 2, передает «Авеста».
Душанбинская ТЭЦ-2 работает на угле и в этом сезоне на складах ТЭЦ запасено около 820 тыс. тонн угля и ввоз угля продолжается транспортировала в свои склады около 820 тысяч тонн угля.
Что касается столичной ТЭЦ-1, то объект работает на газе, импортируемом из соседнего Узбекистана.
Согласно плану, Душанбинская ТЭЦ будет вырабатывать 460 МВт электроэнергии и 515 Гкал тепла в сутки.
В текущий отопительный сезон теплом в Душанбе будут обеспечены 2 тыс. 762 зданий, что на 200 объектов больше, чем в прошлом году.
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