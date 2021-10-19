Узбекистан до конца года наладит производство электромобилей

CentralAsia (UZ) - Компания Central Asia Motors в декабре этого года запустит в Фергане в тестовом режиме сборку нескольких моделей китайских электромобилей, сообщают местные СМИ.

Мощности будут расположены на Ферганском механическом заводе. Стоимость проекта оценивается в $50 миллионов, из которых $40 миллионов — прямые иностранные инвестиции, $5 миллионов — банковский кредит и еще $5 миллионов — средства узбекских предпринимателей.

Проект будет реализован в несколько этапов и завершится к концу 2022 года. При выходе на полную мощность здесь планируется выпускать до 10 тысяч электромобилей в год. При этом будет создано более 300 рабочих мест.

В декабре намечено произвести 4 легковых модели и 8 моделей коммерческого транспорта. Учитывая недостаточную развитость инфраструктуры и отсутствие зарядных станций, на первом этапе все модели будут гибридами, то есть смогут работать и на электричестве, и на бензине.

Согласно проекту, в Фергане будут собирать как дешевые малолитражки, так и кроссоверы, а также микроавтобусы.