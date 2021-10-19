За сутки в Узбекистане выявлено более 350 новых больных COVID-19 и пневмонией

- Узбекистан, общество
- 11:06, 19 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - За 18 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 181 654 (+342) . В течение прошедших суток зафиксированы 324 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Также у 11 человек диагностирована пневмония (всего 27 568).
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 292 летальных исхода).
За день выздоровело 316 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 177 529). Показатель выздоровления составляет 98%.