За сутки в Узбекистане выявлено более 350 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - За 18 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 181 654 (+342) . В течение прошедших суток зафиксированы 324 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 11 человек диагностирована пневмония (всего 27 568).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 292 летальных исхода).

За день выздоровело 316 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 177 529). Показатель выздоровления составляет 98%.