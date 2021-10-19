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В Узбекистане учреждаются символы президента — знак и штандарт

CentralAsia (UZ) -  На состоявшемся 18 октября пленарном заседании Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла закон, которым учреждаются отличительные знаки президента — знак и штандарт (флаг). С законопроектом депутатов ознакомил министр юстиции Русланбек Давлетов, сообщают местные СМИ.

Выступая с речью Давлетов отметил, что в зарубежных странах существует практика вручения новоизбранному президенту нагрудного знака и штандарта, которые вручаются ему после принесения присяги.

В законодательстве Узбекистана до настоящего времени эта норма отсутствовала.

Было отмечено, что данная процедура «станет знаком уверенности народа и общества в эффективном выполнении сложных задач, поставленных перед лицом, избранным на пост президента».

Дополнение об этом вносится в закон об основных гарантиях деятельности президента.

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