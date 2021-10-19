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В Узбекистане 5 789 691 человек прошли полную вакцинацию от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день в Узбекистане стране использовано более 24 миллионов доз вакцины против коронавируса.

По данным Минздрава РУз, 18 октября по всей стране было введено 240 105 доз вакцины против COVID-19. Из них: на первом этапе вакцинировано 88 868 человек, на втором - 88 577, на третьем - 62 660.

На сегодняшний день в стране использовано 24 087 004 дозы вакцины от коронавируса. Из них: на первом этапе провакцинировано 12 861 301 человек, на втором - 7 613 138, на третьем - 3 612 565.

Всего 5 789 691 человек прошли полную вакцинацию.

Процесс вакцинации от коронавируса стартовал в Узбекистане в апреле текущего года. В стране используют вакцины: ZF-UZ-VAC (узбекско-китайская), AstraZeneca, «Спутник V», Moderna и Pfizer.

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