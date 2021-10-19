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Китай предоставит грант Таджикистану в размере $125 млн на строительство дороги

CentralAsia (TJ) -  Китай предоставит безвозвратную помощь Таджикистану для подготовки проекта технико-экономического обоснования (ТЭО) участка «Калаи-Хумб-Вандж», автодороги Душанбе-Кульма, передает НИАТ «Ховар».

Совет Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана обсудил накануне вопрос ратификации подписанного в июле текущего года Соглашения между правительствами Таджикистана и Китая о предоставлении безвозвратной помощи, сообщает парламентская пресс-служба.

Соглашение предусматривает предоставление безвозмездной помощи Таджикистану в размере $125 млн (800 млн. китайских юаней) правительством Китая для мобилизации китайских экспертов для подготовки проекта технико-экономического обоснования участка «Калаи-Хумб – Вандж» автодороги Душанбе-Кульма.

По данным министерства транспорта Таджикистана, протяженность участка «Калаи-Хумб – Вандж» составляет 80 км.

При возведении объекта предусмотрено строительство двух тоннелей, длиной 5,2 км, 67 водосбросных труб различных диаметров, 5 защитных коридоров, длиной 490 м, 15 мостов, протяжённостью 634 м, 180 стенок искусственного сдерживания, длиной 21,8 км, 54 км защитных стен, 13 открытых канав, длиной 1,8 км.

По предварительным подсчетам на реализацию проекта по реконструкции указанного участка дороги потребуется $228 млн.

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