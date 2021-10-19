экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Я скажу одну вещь, которую никогда не говорил». Появился тизер нового интервью Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  Появился тизер нового фильма с интервью Нурсултана Назарбаева. Ролик опубликовал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Пятую серию документального фильма «Штрихи к портрету. Откровение» покажут 21 октября в эфире телеканала «Хабар».

«Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят... Мне трудно. Бесстрашных людей нет», - говорит в опубликованном отрывке Нурсултан Назарбаев.

Прошлый выпуск документального фильма вышел 1 июля 2021 года. Тогда Нурсултан Назарбаев высказался об оппозиционерах, об отношениях с председателем Китая Си Цзиньпином, а также рассказал, что предлагал президенту Украины сесть за стол переговоров с Россией и высказался о попытках рассорить Казахстан с Китаем и Россией.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане 5 789 691 человек прошли полную вакцинацию от коронавируса
  • Ташкентский метрополитен выведут из состава «Узбекских железных дорог»
  • Олимпийский огонь зимних Игр-2022 в Пекине зажжен в Древней Олимпии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com