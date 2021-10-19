«Я скажу одну вещь, которую никогда не говорил». Появился тизер нового интервью Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Появился тизер нового фильма с интервью Нурсултана Назарбаева. Ролик опубликовал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Пятую серию документального фильма «Штрихи к портрету. Откровение» покажут 21 октября в эфире телеканала «Хабар».

«Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят... Мне трудно. Бесстрашных людей нет», - говорит в опубликованном отрывке Нурсултан Назарбаев.

21 октября в 21:30 в эфире телеканала «Хабар» состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Откровение». Это пятая серия совместного документального проекта Айгуль Адиловой и Пресс-службы Елбасы, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева pic.twitter.com/1NMdHoHmCq — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) October 19, 2021

Прошлый выпуск документального фильма вышел 1 июля 2021 года. Тогда Нурсултан Назарбаев высказался об оппозиционерах, об отношениях с председателем Китая Си Цзиньпином, а также рассказал, что предлагал президенту Украины сесть за стол переговоров с Россией и высказался о попытках рассорить Казахстан с Китаем и Россией.

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