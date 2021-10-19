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Южная Корея после запуска КНДР ракеты призвала вернуться к переговорам
Предыстория: В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты

CentralAsia (CA) -  После запуска баллистической ракеты со стороны КНДР, Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи выразил «глубокое сожаление» и призвал Пхеньян вернуться к мирным переговорам, сообщает Yonhap.

«Члены совета выразили глубокое сожаление по поводу того, что запуск Северной Кореи произошел в то время, когда ведутся активные консультации с США, Китаем, Японией, Россией и другими крупными странами для продвижения мирного процесса на Корейском полуострове», — сказано в сообщении.

СНБ также призвал КНДР «как можно скорее» возобновить диалог о мире на Корейском полуострове.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Южнокорейские военные уточняли, что запуск был обнаружен в 10:17 по местному времени со стороны провинции Южный Хамген, где предположительно располагается база подводных лодок. По информации источников Yonhap, северокорейская ракета пролетела около 430-450 км.

Предыдущий запуск ракеты со стороны КНДР произошел в конце сентября. Тогда снаряд также упал в Японском море. В Северной Корее тогда заявили, что провели испытание гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», которую разработала северокорейская Академия военных наук.

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