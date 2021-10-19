Итальянское тревел-шоу снимет фильм в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Итальянское тревел-шоу Pechino Express будут снимать в Узбекистане при поддержке Министерства туризма и спорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Очередной этап телевизионного проекта охватит страны Ближнего Востока и Центральной Азии. В Узбекистане 10 пар участников Pechino Express посетят Каракалпакстан, Хиву, Бухару и другие города республики. Конечной точкой путешествия станет Ташкент.

Pechino Express выходит с 2012 года на итальянском телевидении. При себе участники имеют ограниченный запас снаряжения и в день могут тратить один евро. Им необходимо добраться до финального пункта назначения, попутно выполняя определенные задания.

Ранее сообщалось, что в Самарканде проходят съемки реалити-шоу для французского телевидения. Шоу нацелено на раскрытии культуры определенной страны через путешествие-гонку нескольких команд, и миллионная аудитория французских зрителей с огромным интересом наблюдают за ним. Трансляция премьеры на французском телевидении намечается весной 2022 года.