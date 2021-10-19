Синоптики «Казгидромета» рассказали, какая будет зима в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Близкой к климатической норме прогнозируют зиму в Казахстане синоптики «Казгидромета».

Синоптики озвучили консультативный сезонный прогноз погоды на ноябрь 2021 - март 2022 года.

Первая половина ноября прогнозируется относительно теплой. В северной половине Казахстана ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...+2 до -8...-13 градусов, днем от +3...+10 до -2...+3 градусов.

На севере, северо-западе, востоке и в центре республики осадки преимущественно в виде снега с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще во второй половине месяца. Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -17...-25 градусов, днем до -8...-13 градусов, а на востоке страны ночью до -30, днем до -18. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до слабоположительных значений.

На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повыситься до +10...+18, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5...-17, днем до -2...-7. В третьей декаде вновь потеплеет.

Зима

В декабре в северных регионах увеличивается число дней с метелями, а в южных регионах - туманы и гололедные явления. Температура воздуха в декабре предполагается в пределах климатической нормы. Количество осадков - меньше нормы на большей части республики, около нормы - в северной половине и на востоке страны, больше нормы - на крайнем севере страны.

Январь - самый холодный месяц в году, так как усиливается влияние монгольского антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине Казахстана могут опуститься до -35...-40, в южной до -22...-30. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2 градуса на большей части территории республики, около нормы на крайнем западе, юго-западе, севере, юге и юго-востоке страны. Количество осадков по республике предполагается меньше многолетних норм, около нормы - на крайнем северо-западе, северо-востоке страны и на юго-востоке Алматинской области.

Февраль завершает сезон зимы, однако его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским. Снегопады и метели, как правило, еще сохраняются в северной половине Казахстана. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории страны, выше нормы на 1° на юго-востоке республики. Осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы в юго-западной половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

Для юга Казахстана март уже типично весенний месяц, а в северных областях еще продолжается зима. Погода в марте очень изменчива. Для марта характерны резкие колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков.

Согласно прогнозу, первый месяц весны ожидается холодным. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2 градуса на большей части территории Казахстана, около нормы - на крайнем западе страны. Количество осадков в марте предполагается около нормы в северной половине и на крайнем юге, юго-востоке республики, меньше нормы - в южной половине страны.

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