В Туркменистане женщин вызывают на допросы в спецслужбы за письма президенту

CentralAsia (TM) - Четырех жительниц Туркменистана в течение двух недель ежедневно вызывают на допросы в спецслужбы страны: ранее они написали президенту Гурбангулы Бердымухамедову письмо, в котором жаловались на нехватку муки и масла, передает туркменская служба Радио Свобода.

Как сообщает корреспондент Азатлыка, четыре женщины в возрасте около 50 лет вынуждены были написать президенту Туркменистана письмо: в нем они говорили о нехватке продовольствия и безработице в стране и просили Бердымухамедова решить эти проблемы.

Однако это письмо не дошло до главы государства, а оказалось в местном управлении министерства нацбезопасности, сообщает Радио Азатлык. И теперь сотрудники спецслужб в течение последних двух недель ежедневно допрашивают написавших его женщин. Они рассказали изданию, что в ведомстве им задают один и тот же вопрос: "Зачем вы просили у президента муку и масло?".

В публикации отмечается, что власти Туркменистана не признают наличие продовольственного кризиса в стране, рассматривая его как "мелкую проблему". Ранее сообщалось, что в стране на фоне экономического кризиса ввели продуктовые пайки, которые по субсидированным ценам распространялись через систему государственных магазинов. Они включали в себя куриные окорочка, растительное масло, сахар и яйца. Однако спустя несколько месяцев продуктовые пайки перестали поступать в продажу.