Эрдоган раскритиковал зависимость мира от «горстки победителей» во Второй мировой войне

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира. Выдержки из его выступления опубликовала пресс-служба главы государства.

«Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне», — сказал он.

По словам президента Турции, невозможно жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, в том время как мир меняется практически во всех сферах жизни. Он отметил, что радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения.

«Игнорирование необходимости перемен — несправедливость по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола. <...> Турция отвергает ориентированные на Запад ориенталистские подходы к африканскому континенту. Мы видим всех народов Африки как наших друзей», — добавил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция осознает богатство, которое Африка дала всему миру своей историей, культурой и людьми, а также указал на огромный потенциал Африки во всех областях.

«Мы никогда не принимаем уравнение в двусторонних отношениях, когда одна сторона всегда выигрывает, а другая проигрывает, или одна сторона всегда является производителем, а другая — потребителем. Наша цель — побеждать, развиваться, расти и идти вместе», — заключил президент Турции.