В Ашхабаде закрылись десятки частных пекарен из-за нехватки муки

CentralAsia (TM) - На фоне дефицита муки и хлеба в Туркменистане десятки частных хлебопекарен Ашхабада вынужденно прекратили работу. В результате сотни работников частного сектора остались без работы.

Об этом из туркменской столицы сообщает корреспондент Радио Азатлык.

По сообщению корреспондента, неделю назад более 30 частных пекарен Ашхабада прекратили выпекать хлеб и хлебобулочные изделия.

Среди них три пекарни, расположенных по улице Ага Бердиева, две по улице Северная, а также несколько пекарен по улице Махтумкули, сообщает корреспондент.

«На некоторых предприятиях в среднем работали по 10 женщин. В результате закрытия хлебопекарен сотни людей остались без работы и заработка», рассказал работник одного из закрывшихся предприятий в беседе с нашим корреспондентом 18 октября.

Как рассказали несколько работников частных пекарен, причиной приостановки работы является отсутствие муки местного производства в государственных магазинах, а импортная мука очень дорогая.

О незаконной продаже предназначенной для населения субсидированной муки работниками государственных магазинов, в условиях продовольственного кризиса, и нехватки хлеба в частности, корреспонденты Азатлыка сообщают регулярно.

В сентябре этого года власти в Туркменистане в рамках борьбы с незаконной продажей субсидированной муки начали устраивать рейды против женщин, торговавших хлебом на рынках, выпекая его у себя дома. Правоохранительные органы в Балканском велаяте допрашивали женщин о том, где и у кого они покупали муку.

Вслед за этим были проведены следственные действия в хлебных магазинах в связи с хищением субсидированной муки, в результате которых против нескольких ответственных работников государственных магазинов были возбуждены уголовные дела.

Туркменские власти не признают наличие экономических трудностей, как и продовольственный кризис, в том числе дефицит муки и хлеба. На правительственных совещаниях делаются дежурные заявления о том, что ежегодный урожай пшеницы в стране составляет 1 миллион 400 тысяч тонн.