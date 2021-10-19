Шавкат Мирзиёев: Самая большая проблема в том, чтобы Афганистан провел эту зиму без голода и без войн

CentralAsia (UZ) - На встрече с избирателями в Ташкенте кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал положение афганского народа при новом правительстве.

«Мировая экономика никогда не сталкивалась с таким серьезным испытанием. Болезнь поставила в затруднительное положение даже самые сильные государства. Нам удалось сохранить и даже вырастить нашу экономику даже в такой ситуации». - подчеркнул президент.

«Конечно, все мы устали от пандемии. Во время пандемии многие страны стали «эгоистами». Понятно, что ситуация ужасная. Я должен прежде всего думать о мире в нашей стране, о благополучии моего народа», - отметил глава государства.

«Вы наблюдаете за отношениями с нашими соседями. За короткий период в 5 лет мы добились многого. Афганская проблема заставляет серьезно задуматься. Самая большая проблема в том, чтобы Афганистан смог провести эту зиму безопасно, без голода и без войн. Я думаю, что новые силы, пришедшие к власти, тоже думают о своем народе», - сказал Мирзиеев.