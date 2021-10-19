Верховный суд Таджикистана вынесет приговор по делу о зверском убийстве 8-летней Руфейды

CentralAsia (TJ) - Верховный суд Таджикистана завершил рассмотрение уголовного дела обвиняемого в убийстве жительницы района Рудаки, 8-летней Руфейды Иноятовой.

Ожидается, что приговор в отношении 30-летнего Рахматулло Гадоева, соседа убитой девочки, будет оглашен сегодня. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, и ни одна из сторон не пожелала рассказать о деталях процесса.

Участник судебного процесса на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что в понедельник, 18 октября, суд заслушал последнее слово подсудимого и его адвоката и удалился в совещательную комнату. Судья сообщил, что приговор будет оглашен сегодня, 19 октября.

Зверское убийство 8-летней Руфейды Иноятовой произошло 4 июля в поселке Навобод района Рудаки. По словам родных, Руфейда сходила в туалет в дом бабушки, который находится примерно в 20-30 метрах от их жилища, и пропала. На следующий день правоохранительные органы нашли расчлененное тело девочки.

В жестоком убийстве обвиняется 30-летний Рахматулло Гадоев. Попытки связаться с адвокатом или родственниками подозреваемого Гадоева, чтобы получить их комментарий, оказались безуспешными.

Убийство Руфейды вызвало большой общественный резонанс. Пользователи соцсетей осудили это страшное преступление и потребовали ужесточить наказание для насильников. А представители гражданского общества Таджикистана составили текст обращения на имя Рустама Эмомали, председателя Маджлиси Милли, верхней палаты парламента, в котором насилие над детьми назвали глобальной проблемой.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения