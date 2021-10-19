Казахстанец вошел в Книгу рекордов Гиннесса по подтягиванию

CentralAsia (KZ) - 19-летний уроженец города Шахтинска Руслан Фатахов установил пять новых рекордов по подтягиваниям с отягощением и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Как пишет Tengrinews.kz, Руслан занимается спортом с малых лет. Сначала он увлекался греко-римской борьбой, затем параллельно занимался легкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом. В 16 лет он увлекся стритлифтингом.

«Спорт - это мой образ жизни. Я люблю побеждать, быть первым. Стритлифтинг - это своеобразный вызов самому себе. Сначала у меня не получалось подтягиваться с дополнительным весом, но упорные тренировки дали результат. Летом прошлого года я стал чемпионом мира, установив рекорд в подтягиваниях с собственным весом + 32 килограмма. Чемпионат проходил в Киеве», - рассказал Руслан.

Заявки в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «подтягивания с дополнительным весом» Руслан подал в октябре прошлого года. Он решил побить все семь рекордов в указанной номинации. В апреле этого года он зафиксировал их в присутствии двух тренеров и при помощи фото- и видеосъемки. Отправив видеоролик и необходимые документы, Руслан ждал ответа около полугода.

Недавно ему пришло подтверждение, что он побил пять рекордов. Это 20 подтягиваний в минуту с собственным весом + 45 кг, 31 подтягивание в минуту с собственным весом + 27 кг, 39 подтягиваний в минуту с собственным весом + 18 кг, 29 подтягиваний в минуту с обратным хватом с собственным весом + 27 кг и 35 подтягиваний обратным хватом в минуту с собственным весом + 18 кг. По еще двум категориям результатов пока нет.

⇳

«Я счастлив, что вошел в Книгу рекордов Гиннесса. По двум категориям меня попросили скинуть дополнительные документы, я им отправил, пока ответа не получил. Надеюсь, что и по ним рекорды будут мои. Сейчас я учусь в России. Изучаю иностранные языки, много тренируюсь. Хочу в будущем открыть свою секцию по workout и стритлифтингу и тренировать людей, чтобы делиться с ними своими знаниями и опытом», – добавил Руслан Фатахов.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения