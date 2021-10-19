Путин предложил давать 1 млн рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. В частности, он поручил рассмотреть вопрос о выплате жителям региона 1 млн руб. на покупку или строительство жилья в случае рождения третьего или последующего ребенка.

Также президент поручил до 1 ноября разработать представить предложения о выделении дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока.

Как отметил в ходе совещания вице-премьер Юрий Трутнев, выплаты за третьего ребенка были введены на Сахалине с 2014 года.

«В течение трех лет Сахалин вышел из коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране — 2»,— сказал вице-премьер. Он добавил, что такие выплаты проводились в Евросоюзе, «и коэффициент рождаемости по третьим детям оказался совокупно в 22 раза выше».

Предложения по субсидиям на перелеты коснутся льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях субъектов федерации, входящих в состав ДФО. Также правительству совместно с властями субъектов предстоит рассмотреть финансирование поставок не менее 45 новых воздушных судов отечественного производства до 2025 года для нужд единой дальневосточной авиационной компании.

Также в числе поручений президента:

- представить предложения об установлении 0% ставки налога на добавленную стоимость на ремонт судов (до 15 декабря);

- обеспечить включение государственных медицинских организаций, расположенных на территории ДФО, в программу медицинской реабилитации граждан, в том числе переболевших COVID-19 (до 3 ноября);

- рассмотреть предложения о субсидировании на постоянной основе 80% страховой премии субъектам малого предпринимательства по договору сельскохозяйственного страхования, если речь идет о страховке урожая (до 10 ноября);

- рассмотреть вопрос об ускорении реализации мероприятий по развитию морского порта Корсаков.

В ходе ВЭФ-2021, который прошел во Владивостоке 2–4 сентября, вопрос о недостатке у Дальнего Востока денег для развития социальной инфраструктуры также обсуждался. Действующих госпрограмм недостаточно для покрытия более высоких издержек макрорегиона, связанных с низкой плотностью населения и большими расстояниями.