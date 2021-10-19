Президент Узбекистана рассказал о том, что прожил в Ташкенте 18 лет без «прописки»

CentralAsia (UZ) - Действующий президент, кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 октября во время встречи с избирателями в студенческом городке Алмазарского района Ташкента вспомнил о трудностях в годы работы в столице.

По словам Мирзиеева, несмотря на то, что он родился в Джизакской области, он жил в Ташкенте с 18 лет и все свое образование и дальнейшее воспитание получил от столичных людей.

«Я жил в съемном жилье и видел трудности. Я не зря серьезно отношусь к жилищному вопросу. Я сам сталкивался с этими проблемами. Я прожил с проблемой прописки 18 лет. Можно же, оказывается, решить эту проблему!», - цитирует пресс-служба УзЛиДеП Ш.Мирзиеева. При этом глава государства не уточнил, как решил проблему с «пропиской».

На встрече с избирателями в Ташкенте президент также остановился на вопросе о репрессиях.

«Если бы 100 000 наших ученых не подверглись репрессиям, сегодня мы бы говорили о Четвертом ренессансе. Потому что они знали, что дети великого узбекского народа очень сильны...Мы многое сделали, чтобы возродить наши истоки, и это наши первые шаги», - сказал Ш.Мирзиеев.

В своем выступлении президент также коснулся проблемы Афганистана.

«Самая большая проблема в том, чтобы Афганистан смог провести эту зиму безопасно, без голода и без войн. Я думаю, что новые силы, пришедшие к власти, также будут думать о своем народе», - сказал он.

Президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября.