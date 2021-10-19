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За сутки в России зарегистрировано 33 740 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 33 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 492 (7,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 060 752 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 201,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 408 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 706 328 человек.

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