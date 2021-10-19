В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 015 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 73 и Санкт-Петербурге — 68.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 225 325 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,0 млн, из них выздоровели — 7,0 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 706 328 пациентов.