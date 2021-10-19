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Количество самозанятых в Узбекистане превысило миллион человек

CentralAsia (UZ) -  В пресс-службе ГНК Узбекистана сообщили, что на 1 октября в республике зарегистрировано 1 064 895 самозанятых граждан.

Больше всего самозанятых в Самаркандской области - 154,4 тыс, в Ферганской области - 116,1 тыс и в Ташкенте - 113,7 тыс.

Чаще всего самозанятые в Узбекистане работают в сфере бытовых услуг, в сельском хозяйстве, в сфере соцуслуг, в промышленности и в сфере производства товаров народного потребления.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане стать самозанятым можно с 1 июля 2020 года. Их доходы не облагаются налогом, но можно добровольно оплачивать раз в год социальный налог в размере одной базовой расчетной величины (270 000 сумов или $25) — для учета стажа работы.

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