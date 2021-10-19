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Адвокат гражданки Китая, по вине которой в пожаре в России погибли 11 узбекских мигрантов, обжаловал приговор  

CentralAsia (UZ) -  В городской суд Асино в РФ поступила апелляционная жалоба на приговор в отношении гражданки Китая Сунь Аньни. Ранее китаянку, директора ООО «Грин Вуд», признали виновной в гибели 12 человек на территории пилорамы в Асиновском районе Томской области РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января 2020 года в поселке Причулымском Асиновского района произошел пожар. На территории пилорамы сгорело одноэтажное деревянное здание. Погибли 12 человек, 11 из которых — жители Узбекистана. Двое выжили. Обыски прошли в фирме «Грин Вуд», на которую работали мигранты, и в миграционной службе. По обвинению в гибели людей была задержана директор ООО «Грин Вуд» Сунь Аньни. Свою вину она не признавала. В конце сентября 2021 года Асиновский городской суд признал Сунь Аньни виновной в гибели 12 человек на территории пилорамы.

«Защитник осужденной Сунь Аньни подал апелляционную жалобу 5 октября. Дело в том, что потерпевшие — граждане иностранного государства. В связи с этим жалобу передали на перевод. Только потом будут извещаться все участники процесса», — сообщила представитель Асиновского городского суда.

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