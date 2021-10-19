В Таджикистане насильник и убийца 8-летней девочки приговорен к пожизненному сроку

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- 16:20, 19 октября 2021
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|Предыстория: Верховный суд Таджикистана вынесет приговор по делу о зверском убийстве 8-летней Руфейды
CentralAsia (TJ) - Верховный суд Таджикистана вынес пожизненный приговор обвиняемому в убийстве 8-летней Руфейды Иноятовой, жительницы района Рудаки.
Рахматулло Гадоев, признанный виновным в жестоком убийстве девочки приговорен сегодня, 19 октября решением Верховного суда к пожизненному тюремному заключению.
Накануне, 18 октября, суд заслушал последнее слово подсудимого и его адвоката и удалился в совещательную комнату, а сегодня Рахматулло Гадоеву был вынесен приговор.
Жестокое убийство 8-летней Руфейды Иноятовой произошло 4 июля в поселке Навобод района Рудаки. По словам родных, Руфейда сходила в туалет в дом бабушки, который находится примерно в 20-30 метрах от их жилища, и пропала. На следующий день правоохранительные органы нашли расчлененное тело девочки.
В жестоком убийстве обвинили 30-летнего Рахматулло Гадоева, который проживал по соседству семьи Иноятовых.
Преступник, которую Руфейда знала, как соседа, завел ее в свою квартиру, где изнасиловал девочку, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело.