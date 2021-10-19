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В Узбекистане женщину, утопившую племянницу мужа в канале, осудили на 16 лет

CentralAsia (UZ) -  В Намангане женщина получила 16 лет и 3 месяца тюрьмы за то, что утопила племянницу мужа в канале.

Как сообщалось ранее, 5 апреля этого года женщина забрала девочку, которая училась в 5 классе, до окончания урока. Женщина отвезла девочку к большому Наманганскому каналу, который протекает через Чартакский район, и столкнула ее в канал.

Кроме того, 22-летняя невестка также совершила воровство в доме мужа и по этой причине возник семейный спор.

«Среди моих невест не было разногласий, скандалов. Та невестка с моим сыном жили отдельно. Ранее она была поймана на воровстве, после чего мой сын хотел развестись с ней. Мы просили его простить ее, но он не захотел жить с ней. В результате невестка, рассердившись на это, утопила мою внучку»,- рассказала тогда свекровь женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2, статье 97 (Умышленное убийство) Уголовного Кодекса. По решению суда ей назначили наказание в виде лишения свободы на 16 лет и 3 месяца.

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