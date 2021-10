В США разрешат ревакцинироваться от COVID-19 отличным от первой прививки препаратом, - СМИ

CentralAsia (CA) - Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планирует разрешить проводить ревакцинацию препаратом, отличным от того, которым ставилась первая прививка. Об этом сообщают газеты The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 15 октября, говорит собеседник The New York Times. Тогда группа экспертов представляла результаты исследования экспертному комитету при FDA.

Исследование Mix and match («смешивай и сочетай») показало, что у тех, кто сделали первую прививку Johnson & Johnson и ревакцинировался препаратом Moderna, уровень антител вырос в 76 раз за 15 дней. При этом ревакцинация Johnson & Johnson позволяла умножить число антител лишь в четыре раза. Второй укол Pfizer тоже усилил иммунитет эффективнее, чем ревакцинация первым препаратом.

Вопрос ревакцинации власти планируют принять в четверг, 21 октября, говорит источник The New York Times. Собеседник The Wall Street Journal подтверждает, что решение могут принять уже на этой неделе.

Последний указывает, что в случае принятия решения потребуется внесение изменений в правила составления этикеток для вакцин от COVID-19, чтобы каждый из этих препаратов можно было использовать для ревакцинации.

Применение третьей дозы вакцины людям со слабым иммунитетом в США одобрили в середине августа. Ее получателями стали граждане, которым проводят трансплантацию органов, или люди со схожим уровнем иммунитета. Разрешение на дополнительную дозу тогда получили Pfizer-BioNTech и Moderna.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял о необходимости ввести запрет на ревакцинацию от коронавируса в обеспеченных странах, чтобы прививку смогли сделать как минимум по 10% населения каждой страны. В Белом доме тогда отвергли такое предложение. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сказала, что если ВОЗ придет к выводу о необходимости дополнительных доз для какой-то части населения, США готовы будут их предоставить.