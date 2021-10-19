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В Узбекистане импорт мяса и картофеля планируется освободить от НДС

CentralAsia (UZ) -  Импортируемые в Узбекистан мясо и картофель будут освобождены от НДС. Основная цель – снизить цены на эти продукты питания на внутреннем рынке, сообщают местные СМИ.

С 10 октября до 31 декабря этого года от налога на добавленную стоимость (НДС) освобождаются обороты по ввозу и реализации в Узбекистане мяса, картофеля и замороженной рыбы, сообщил депутат Расул Кушербаев.

По его словам, одобренный депутатами закон коснётся импортных мяса (телятина, баранина и куриное мясо), животных (скот и птица) и полученных от их убоя мясных изделий, а также картофеля и замороженной рыбы.

Кушербаев уточнил, что целью принятия законопроекта является снижение цен на мясо и картошку на внутреннем рынке.

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