В Кремле ответили на слова Эрдогана о «горстке» победителей во Второй мировой войне

CentralAsia (CA) - Россия сохраняет верность уставу ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей во Второй мировой войне, передает РИА Новости.

«Россия <...> была, есть и остается приверженным членом организации, Совета безопасности и сохраняет свою приверженность и верность уставу Организации Объединенных Наций, где все написано», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также напомнил, что Путин недавно предложил постоянным членам Совбеза ООН собраться, чтобы обсудить все вызовы, которые стоят перед человечеством.

Во время визита в Анголу Эрдоган заявил о необходимости расширить число стран с правом вето в ООН, речь о России, США, Великобритании, Франции и Китае. По его словам, большую политику нельзя оставлять на милость «горстки» государств, которые победили фашизм.

При этом, в Москве, Вашингтоне, Лондоне, Париже и Пекине также не раз высказывали идею о том, что пора менять менять архитектуру глобальной безопасности. В первую очередь, участники рассматривают таких кандидатов в постоянные члены организации, как страны G4 — Германию, Бразилию, Индию и Японию.