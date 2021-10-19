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Рекорды смертности: как в России развивается эпидемия COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России очередной рекорд суточной смертности от коронавируса — 1015 человек. До этого пять дней подряд обновлялся рекорд по выявленным за сутки случаям заражения.

На 19 октября общее число умерших, по подсчетам штаба, составляет 225 325 человек. Впервые за время пандемии в стране зарегистрировали более тысячи умерших 16 октября.

Заразились за истекшие сутки коронавирусом 33 740 человек. Больше всего новых случаев выявили в Москве (5,7 тыс.), Петербурге (3220) и Подмосковье (2955). Для Московской области это рекордное значение с начала пандемии. Всего с начала пандемии в России заболели более 8 млн.

На фото РБК показано, как развивается эпидемия коронавируса в России.

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