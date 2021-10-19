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Вице-премьер Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в России

CentralAsia (CA) -  Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, передает РБК.

В некоторых регионах, считает вице-премьер, нерабочие дни можно объявлять уже с 23 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложение Татьяны Голиковой поддержал. Он поручил ей доложить о предложенных мерах на завтрашнем совещании с участием Владимира Путина.

Кроме того, Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан и сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель.

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