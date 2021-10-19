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Мурашко заявил о возросшей заболеваемости ковидом среди детей

CentralAsia (CA) -  Заболеваемость ковидом среди несовершеннолетних в России кратно возросла, у половины есть клинические проявления, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины (случаев) протекает с клиническими проявлениями, выраженными. Поэтому также нагрузка на педиатрическую службу сегодня возросла», - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 241,2 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 060 752 случая заражения, выздоровел 7 040 481 человек, умерли 225 325. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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