Специалисты из США изучат аэропорты Казахстана для открытия прямых рейсов

CentralAsia (KZ) - Специалисты Администрации транспортной безопасности США проводят оценку уровня авиационной безопасности в Казахстане, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Работы по сертифицированию аэропортов Казахстана на способность обслуживания рейсов для полетов в Соединенные Штаты Америки и по присвоению категории CAT 1 начаты по приглашению авиационных властей Казахстана. Кроме того, изучена способность авиационных властей осуществлять эффективный контроль и надзор авиационных властей за эксплуатантами аэропортов и гражданских воздушных судов в области авиационной безопасности.

Состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева, генерального директора Авиационной администрации Казахстана Питера Гриффитса со специалистами Администрации транспортной безопасности США (TSA) и экспертами Программы экспортного контроля и безопасности границ посольства США (EXBS).

Специалисты TSA Дэниел Маккуэйд, Дейл Джон Вурстен, Джаред Пол Даоча, Роберт Майкл Хукансон, Стивен Пол Ной и эксперты EXBS Ник Кавеллеро и Анар Шайкенова ознакомились с деятельностью казахстанского авиационного регулятора гражданской авиации и системой авиационной безопасности в аэропортах и авиакомпаниях.

«В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего прохождения аудита TSA для открытия прямых рейсов из Казахстана в США. Специалистами TSA и EXBS проработаны нормативные правовые акты в области авиационной безопасности на предмет их соответствия стандартам и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), проведены консультации по повышению квалификации авиационного персонала», - говорится в сообщении.

С 20 по 29 октября 2021 года специалисты США посетят аэропорты городов Нур-Султана и Алматы с целью ознакомления с системой безопасности периметра аэропортов, обеспечением контроля доступа на территорию, обеспечением безопасности бортового питания и безопасности груза и почты.

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