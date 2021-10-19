Хакер из Турции взломал сайт Трампа — СМИ

CentralAsia (TM) - Хакер из Турции взломал предвыборный веб-сайт бывшего президента США Дональда Трампа, заменив его исламским посланием и видео с участием президента Турции Реджепа Эрдогана, передает Business Insider.

Согласно данным издания, на сайте остались ссылки на аккаунты в Facebook и Instagram предполагаемого хакера под ником RootAyyildiz.

Отмечается, что хакер взломал один из разделов сайта. Им пользуются участники кампании в поддержку Трампа, чтобы предлагать пользователям подписать петиции или ответить на их вопросы.

Также хакер разместил на сайте видео с президентом Турции, которое вставил с видеосервиса YouTube.

В ноябре 2020 года хакеры с тем же именем взломали сайт предвыборной кампании президента Джо Байдена, используя его для продвижения «турецких националистических тем», о чем подробно говорится в докладе Национального разведывательного совета США.

30 марта Трамп совместно с супругой Меланией запустил новый сайт для своих сторонников. Сайт 45-го президента США получил название 45office.com. На главной странице сайта говорится, что офис Дональда Трампа «стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа».